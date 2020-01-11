2020-01-11T17:49:34+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону парень, отобравший у знакомой мобильник, пойдет под суд

Злоумышленника задержали по горячим следам
Ольга ГОПАЛО
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Девушка лишилась дорогого мобильника.Девушка лишилась дорогого мобильника.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В городе Ростове-на-Дону молодая женщина пострадала от рук своего знакомого, с которым встретилась на улице. Инцидент произошел в Октябрьском районе донской столицы. Известно, что они поссорились. В итоге злоумышленник выхватил у нее из рук дорогой мобильник и пустился наутек. Дама расценила такой жест не как попытку привлечь внимание, а как преступление. С ней согласились и полицейские, когда приняли у нее заявление.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать 27-летнего подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Гаджет дамочке уже вернули. А вот ее обидчик будет дожидаться решения суда пока у себя в квартире, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит за такой поступок несколько лет провести за решеткой. Санкции данной статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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