2020-01-11T17:47:27+03:00
Общество

В Ростовской области в новом году резко выросло число аварий

С начала года уже погибли пять взрослых и полуторагодовалый ребенок
Ольга ГОПАЛО
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На Дону в авариях с начала года уже погибли шестеро. Фото: ГОПАЛО ОльгаНа Дону в авариях с начала года уже погибли шестеро. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области в начале этого года резко увеличилось число дорожных аварий. Такую печальную статистику озвучили в Управлении ГИБДД России по региону.

Так, в общей сложности, за первые восемь дней этого года было зарегистрировано 57 аварий, в которых погибли шестеро. В их числе и полуторагодовалый ребенок. Кроме того, травмы в дорожных авариях получили 63 взрослых и десять детей.

К слову, увеличилось число аварий и по вине пешеходов - их в 2020-м было уже одиннадцать. Для сравнения в тот же период прошлого года были всего две.

Также выросло число дорожных происшествий из-за несоблюдения водителями дистанций - семь против двух год назад. В результате травмы уже получили 11 человек, еще один погиб.

В ведомстве напоминают, что важно соблюдать правила дорожного движения, а также быть бдительными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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