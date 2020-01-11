В канун Старого Нового года сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без электричества

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:35:24+03:00

В канун Старого Нового года сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В канун Старого Нового года сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света. Электричество отключат в понедельник, 13 января, рано утром и на весь день, поэтому лучше приготовиться к празднику заранее. Энергетики говорят, что речь идет о плановых работах, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 09:00 до 16:00:

- пер. 3-й Поселковый 25-31, 38; ул. Магнитогорская 134-174;

ул. 2-я Володарского 255А, 255Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, 271Б, 273А, 273Б.

с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический 3-5, 3/2, 7/4; ул. Тружеников 28, 32-34; ул. 1-я Краснодарская 86А, 86/1, 86,

- ул. 30-летия Октября 219-273, 314-344; ул. Пескова 194-204,

- ул. 1-я Краснодарская 90/5, 90/6, 90/1, 90/4, 90, 45-65, 48А, 45/40; ул. Прогрессивная 18 , - просп. Стачки 237, 235; просп. Коммунистический 48/5, 48/4; ул. Малиновского 32, - ул. Молодёжная 83, 80/29; ул. Российская 38А-48А, 31-51; ул. 1-я Грамши 2-6; ул. 2-я Грамши 24-34, 27-35; ул. Хмельницкого 1-21, 2-22,

- ул. 26-го Июня 51-77; пер. Минский 1-37, 2-40; ул. Лесозащитная 25-37, 30-42; пер. Читинский 1-21, 2-22; ул. Печорская 38-46, 35-41; ул. Арефьева 82; ул. Двинскя 19-31, 48-62,

- ул. Комсомольская 51-67, 46-80; ул. 37-я линия 4, 7-23; ул. 39-я линия 1-33, 8-22; ул. 45-я линия 4-8,

- ул. Муравьёва 79-99; 56-78; ул. 12-го Февраля 8-14; ул. Самойловская 5-7.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU