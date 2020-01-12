«Пошел на обгон»: В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два человека
В субботу, 11 января, произошла страшная авария, которая унесла жизнь двух человек. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, дорожное происшествие случилось около трех часов дня. На трассе «Волгоград - Каменск» столкнулись «пятнадцатая» и грузовик марки Hino.
По предварительным данным, 27-летний водитель легковушки пошел на обгон, однако не справился с управлением и столкнулся с большегрузом. В результате, водитель отечественного авто, а также один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших. На автомобилях скорой помощи в ближайшую больницу увезли еще двух пассажиров ВАЗа, в настоящее время за их жизнь борются врачи.
По факту произошедшего провозится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU