2020-01-12T11:35:15+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу

ЧП произошло в центре города
Ольга ГОПАЛО
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На место сразу же вызвали скорую помощь. Фото: ГОПАЛО ОльгаНа место сразу же вызвали скорую помощь. Фото: ГОПАЛО Ольга
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Накануне, 11 января, в центре города Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Урравлении МВД России по Ростовской области, инцидент произошел в центре донской столицы - на проспекте Соколова, 93.

По предварительным данным, водитель за рублем автомобиля Chevrolet Lacetti поворачивал направо, однако не увидел школьницу. 12-летняя девочка переходила в этот момент по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

На место сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего ребенка в ближайшую больницу. По факту произошедшего теперь будет проведена проверка. Госавтоинспекторам предстоит установить все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в тот же день серьезная авария случилась в Каменском районе, в ней погибли два человека, еще два пассажира "пятнадцатой" сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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