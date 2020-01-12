В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:35:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 11 января, в центре города Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Урравлении МВД России по Ростовской области, инцидент произошел в центре донской столицы - на проспекте Соколова, 93.

По предварительным данным, водитель за рублем автомобиля Chevrolet Lacetti поворачивал направо, однако не увидел школьницу. 12-летняя девочка переходила в этот момент по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

На место сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего ребенка в ближайшую больницу. По факту произошедшего теперь будет проведена проверка. Госавтоинспекторам предстоит установить все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в тот же день серьезная авария случилась в Каменском районе, в ней погибли два человека, еще два пассажира "пятнадцатой" сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU