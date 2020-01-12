В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу
Накануне, 11 января, в центре города Ростова-на-Дону произошло дорожное происшествие. Как рассказали в Главном Урравлении МВД России по Ростовской области, инцидент произошел в центре донской столицы - на проспекте Соколова, 93.
По предварительным данным, водитель за рублем автомобиля Chevrolet Lacetti поворачивал направо, однако не увидел школьницу. 12-летняя девочка переходила в этот момент по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
На место сразу же вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшего ребенка в ближайшую больницу. По факту произошедшего теперь будет проведена проверка. Госавтоинспекторам предстоит установить все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в тот же день серьезная авария случилась в Каменском районе, в ней погибли два человека, еще два пассажира "пятнадцатой" сейчас в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU