2020-01-12T12:07:42+03:00
Общество

Ростовских полицейских, попавшихся на крупной взятке, уволили из органов

Есть информация, что они вымогали у задержанного полмиллиона рублей
ГОШЕВ Игорь
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Стражей порядка заподозрили в нарушении закона.Стражей порядка заподозрили в нарушении закона.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Ростовской области полицейские, попавшиеся на взятке, были уволены. Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в Главном Управлении МВД России по региону, формулировка звучит так: «по отрицательным основаниям, в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Ранее порталу 1rnd из собственных источников стало известно, что азовские стражи порядка - один из них - в звании полковника полиции - требовали у задержанного полмиллиона рублей. Есть информация, что его автомобиль был остановлен на трассе для формальной проверки документов, однако в машине были найдены пакетики с растительным веществом. Мужчина на коммерческое предложение ответил, что требуемой суммы у него на руках нет и отправился за деньгами. Дальше уже работали сотрудники ФСБ.

В донском главке добавили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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