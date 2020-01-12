2020-01-12T13:10:13+03:00
Общество

Ростовского журналиста нашли мертвым

Коллеги прощаются с Александром Масаловым
ГОШЕВ Игорь
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Знакомые и друзья журналиста Александра скорбят. Фото: личная страница в Facebook Александра Масалова.Знакомые и друзья журналиста Александра скорбят. Фото: личная страница в Facebook Александра Масалова.
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Знакомые и друзья журналиста Александра Масалова скорбят. По некоторым данным, его нашли мертвым в ростовском автобусе. Причины гибели должны установить следователи. Однако говорят, что следов насильственной смерти на теле, по предварительным данным, обнаружено не было. Не исключено, что у Александра могло остановится сердце. Ему было всего 54 года. Он специализировался на криминале и работал во многих изданиях.

Представитель интернет-портала, с которым он в последнее время сотрудничал, уже заявил, что все расходы по погребению в издании возьмут на себя. И пообещали сообщить позже о месте и времени прощания. Второй день коллеги журналиста, донского писателя и блогера оставляют слова соболезнования: многие помнят его вдумчивым профессионалом и ответственным человеком.

Редакция «Комсомольской правды-Ростов» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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