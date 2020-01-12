«Раз, два, три ёлочка лети»: В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выбросили сосну

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографии, которые появились несколько часов назад. На кадрах видно, как сосна застряла в ветках деревьев. Автор снимков предположил, что таким образом хозяин многоэтажки решил не утруждать себя тяжестями и спуском вниз к мусорным контейнерам.

- 12 января. Кто-то уже выкинул елку... из окна, - написал фотограф.

Пост уже оценили несколько десятков человек. Многие отнесли к увиденному с юмором: «Раз, два, три ёлочка лети», «Да, ветер сильный был - вот сосну и выдуло», «Вот это я понимаю: Новый год удался», «Это кто-то до следующего года повесил ёлочку отдыхать».

Но другие не стеснялись в выражениях: «Вот она кому-то на голову прилетит. Хорошо если не в коляску».

А один из Интернет-пользователей предположил:

- План бы хорош, но реализация подкачала. Надо было привязать верёвку, скинуть вниз. Один бросает ёлку, другой снизу ее стягивает, чтоб в ветках не запуталась. А затем в мусор. По крайней мере весь путь от того места, где она стояла и до мусорки, иголками не будет усеян.

ИСТОЧНИК KP.RU