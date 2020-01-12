«Раз, два, три ёлочка лети»: В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выбросили сосну
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографии, которые появились несколько часов назад. На кадрах видно, как сосна застряла в ветках деревьев. Автор снимков предположил, что таким образом хозяин многоэтажки решил не утруждать себя тяжестями и спуском вниз к мусорным контейнерам.
- 12 января. Кто-то уже выкинул елку... из окна, - написал фотограф.
Пост уже оценили несколько десятков человек. Многие отнесли к увиденному с юмором: «Раз, два, три ёлочка лети», «Да, ветер сильный был - вот сосну и выдуло», «Вот это я понимаю: Новый год удался», «Это кто-то до следующего года повесил ёлочку отдыхать».
Но другие не стеснялись в выражениях: «Вот она кому-то на голову прилетит. Хорошо если не в коляску».
А один из Интернет-пользователей предположил:
- План бы хорош, но реализация подкачала. Надо было привязать верёвку, скинуть вниз. Один бросает ёлку, другой снизу ее стягивает, чтоб в ветках не запуталась. А затем в мусор. По крайней мере весь путь от того места, где она стояла и до мусорки, иголками не будет усеян.
ИСТОЧНИК KP.RU