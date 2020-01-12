В Ростове-на-Дону мужчина не смог угнать машину под носом у полицейских

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:17:32+03:00

В Ростове-на-Дону мужчину поймали полицейские в тот момент, когда он попытался угнать чужой автомобиль. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В городе Ростове-на-Дону мужчину поймали полицейские в тот момент, когда он попытался угнать чужой автомобиль. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, инцидент произошел в донской столице.

Позже выяснилось, что мужчина заприметил одинокую машину, когда проходил мимо. Он разбил стекло и попал в салон. Ему даже удалось завести мотор с помощью замыкания проводов. Однако уехать на легковушке так и не получилось. В этот момент на горизонте появились стражи порядка. Они задержали злоумышленника и доставили в ближайший отдел полиции.

В отношении неудачливого угонщика возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Оказалось, что 26-летний ростовчанин уже был судим за кражу. Теперь он будет у себя дома дожидаться суда по новому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU