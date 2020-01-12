В Новочеркасске мужчина может сесть из-за автомагнитолы

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:28:02+03:00

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В полицию города Новочеркасска обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. Он сообщил - из дома пропали автомагнитола и бытовая техника. Общую сумму ущерба хозяин имущества оценил в 14 тысяч рублей. Позже стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник в домовладение через окно.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 35 летний житель того же города. В его арсенале несколько судимостей за угон, разбой, грабеж и кражу.

В донском главке добавили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что совсем скоро он снова отправится за решетку.

Напомним, в Ростове-на-Дону мужчина не смог угнать машину под носом у полицейских. Они появились на горизонте тогда, когда он пытался завести автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU