В Ростове-на-Дону на улице Ларина в пожаре погибла женщина

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:14:29+03:00

ЧП произошло рано утром в одной из многоэтажек

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В воскресенье, 12 января, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар. О нем сообщили очевидцы, позвонившие на пульт единой диспетчерской службы. По их словам, около 07:45 загорелась квартира в многоэтажке. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Ларина, 41/19.

- В квартире произошло возгорание домашних вещей на площади двадцать квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Спустя пятнадцать минут удалось справиться с огнем.

После того, как пожар ликвидировали, на месте происшествия было обнаружено тело женщины. Медикам оставалось констатировать лишь факт смерти пострадавшей. Ее личность и возраст пока устанавливаются.

Теперь специалистам предстоит определить причину возгорания и выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU