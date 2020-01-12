«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах
Блондинка Татьяна Котова будоражит взгляды поклонников. На этот раз поводом для восхищения стало пляжное фото на Мальдивах, на котором «мисс Россия» продемонстрировала стройные ноги. А еще выступила в необычном для себя амплуа - продемонстрировала знание географии.
- Мальдивская республика состоит состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только двадцать процентов, остальные – абсолютно необитаемые! - подписала она кадр.
Подписчики оценили пост, один из которых написал: « Вы самый прекрасный учитель географии!». Но были и те, кто решил поспорить с красоткой:
- Гоа. Мальдивы. А нас и тут неплохо кормят! А вообще, кто не был на Камчатке, тот нигде не был и ничего не видел! - написала одна из Интернет-подписчиц.
Многие все же восхитились природной красотой модели: «Ты невероятно красивая, словно греческая богиня из мифологии», «Мне без разницы где отдыхать, главное чтоб ты была рядом» и «Чудненько выглядишь на фото!».
ИСТОЧНИК KP.RU