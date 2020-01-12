2020-01-12T17:49:16+03:00
Общество

«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах

Красотка восхитила фанатов пляжным снимком
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Блондинка всегда выбирает запоминающиеся ракурсы. Фото: Instagram Татьяны Котовой.Блондинка всегда выбирает запоминающиеся ракурсы. Фото: Instagram Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Блондинка Татьяна Котова будоражит взгляды поклонников. На этот раз поводом для восхищения стало пляжное фото на Мальдивах, на котором «мисс Россия» продемонстрировала стройные ноги. А еще выступила в необычном для себя амплуа - продемонстрировала знание географии.

- Мальдивская республика состоит состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только двадцать процентов, остальные – абсолютно необитаемые! - подписала она кадр.

kottovakottova
А где ты мечтаешь побывать?
13132 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики оценили пост, один из которых написал: « Вы самый прекрасный учитель географии!». Но были и те, кто решил поспорить с красоткой:

- Гоа. Мальдивы. А нас и тут неплохо кормят! А вообще, кто не был на Камчатке, тот нигде не был и ничего не видел! - написала одна из Интернет-подписчиц.

Многие все же восхитились природной красотой модели: «Ты невероятно красивая, словно греческая богиня из мифологии», «Мне без разницы где отдыхать, главное чтоб ты была рядом» и «Чудненько выглядишь на фото!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове вместо елок на помойку стали выносить гробы
В Ростове двойник Гарика Харламова ограбил местный магазин
В Ростовской области грабитель в маске напал на женщину
«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах
Ростовские кибер-мошенники похитили с чужих счетов 18 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону на улице Ларина в пожаре погибла женщина
В Новочеркасске мужчина может сесть из-за автомагнитолы
В Ростове-на-Дону мужчина не смог угнать машину под носом у полицейских
«Раз, два, три ёлочка лети»: В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выбросили сосну
Ростовского журналиста нашли мертвым
Ростовских полицейских, попавшихся на крупной взятке, уволили из органов
В Ростове-на-Дону иномарка на пешеходном переходе сбила школьницу
«Пошел на обгон»: В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два человека