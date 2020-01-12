«Вы самый прекрасный учитель географии!»: Поклонники в восторге от фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой на Мальдивах

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Блондинка Татьяна Котова будоражит взгляды поклонников. На этот раз поводом для восхищения стало пляжное фото на Мальдивах, на котором «мисс Россия» продемонстрировала стройные ноги. А еще выступила в необычном для себя амплуа - продемонстрировала знание географии.

- Мальдивская республика состоит состоит из более чем одной тысячи маленьких коралловых островков. Самое интересное, что заселены только двадцать процентов, остальные – абсолютно необитаемые! - подписала она кадр.

kottova А где ты мечтаешь побывать?

Подписчики оценили пост, один из которых написал: « Вы самый прекрасный учитель географии!». Но были и те, кто решил поспорить с красоткой:

- Гоа. Мальдивы. А нас и тут неплохо кормят! А вообще, кто не был на Камчатке, тот нигде не был и ничего не видел! - написала одна из Интернет-подписчиц.

Многие все же восхитились природной красотой модели: «Ты невероятно красивая, словно греческая богиня из мифологии», «Мне без разницы где отдыхать, главное чтоб ты была рядом» и «Чудненько выглядишь на фото!».

ИСТОЧНИК KP.RU