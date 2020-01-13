2020-01-13T12:58:29+03:00
Происшествия

В Ростове двойник Гарика Мартиросяна ограбил местный магазин

Товар на 600 рублей вынес из магазина «клон» телезвезды
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
"Клон" Гарика Харламова ограбил магазин в Ростове. Фото: соцсети"Клон" Гарика Харламова ограбил магазин в Ростове. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В одном из ростовских магазинов мужчина, сильно похожий на Гарика Мартиросяна, стащил силиконовую форму для мастики.

Но в момент похищения он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Администрация магазина опубликовала снимок воришки в соцсети, надеясь на то, что его все-таки начнет грызть совесть и он вернется, чтобы оплатить эти злосчастные 600 рублей.

Фото мужчины сразу привлекло внимание пользователей соцсети из-за поразительного сходства злоумышленника со звездой телеканала ТНТ Гариком Мартиросяном. А некоторые даже решили, что он похож на юмориста Геннадия Хазанова.

«Это же Мартиросян», «Он просто готовится к кулинарному поединку на СТС», «Вам для народного артиста уже форму жалко. Жлобье», - отметили в комментариях ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области грабитель в маске напал на женщину.

Он узнал, что у нее дома хранится некоторая сумма денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилиста с наркотиками поймали на трассе в Ростовской области
В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши
В Ростове поймали двух рецидивистов после совершения разбоя
Ростовчанка Анастасия Костенко поностальгировала о студенческих годах
В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов
В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль
В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе
В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»
Плохой сын: молодой ростовчанин после до смерти избил своего отца
Ростовская область покажет потенциал своего АПК в Германии
"Постеснялась показать результат": Певица Татьяна Котова поделилась рецептом цветных вареников
Новая жизнь «Ростова»: в здании старейшего кинотеатра города открылось арт-пространство
Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления
«Дешево не отдам»: за полмиллиона рублей старинную икону продает житель Ростова
«Денег нет у людей, чтобы ходить на концерты»: в мае закроется легендарный ростовский рок-клуб «Подземка»
Заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ
Эльдор Шомуродов принял решение остаться в «Ростове» до конца сезона