В Ростове двойник Гарика Мартиросяна ограбил местный магазин
В одном из ростовских магазинов мужчина, сильно похожий на Гарика Мартиросяна, стащил силиконовую форму для мастики.
Но в момент похищения он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Администрация магазина опубликовала снимок воришки в соцсети, надеясь на то, что его все-таки начнет грызть совесть и он вернется, чтобы оплатить эти злосчастные 600 рублей.
Фото мужчины сразу привлекло внимание пользователей соцсети из-за поразительного сходства злоумышленника со звездой телеканала ТНТ Гариком Мартиросяном. А некоторые даже решили, что он похож на юмориста Геннадия Хазанова.
«Это же Мартиросян», «Он просто готовится к кулинарному поединку на СТС», «Вам для народного артиста уже форму жалко. Жлобье», - отметили в комментариях ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU