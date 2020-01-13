В Ростове вместо елок на помойку стали выносить гробы

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:49:49+03:00

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В Ростове кто-то из местных жителей чуть ли не до смерти напугал соседей, вынеся на помойку гроб.

Последнее пристанище синего цвета мирно красовалось позади мусорных жбанов, а не было выброшено прямо в него. Так обычно делают с ненужными вещами, которые могут забрать бездомные или те, кому они нужнее, но вряд ли кто-нибудь захочет присвоить себе гроб и хранить его у себя в кладовке до «не лучших времен».

Кто-то из соседей сфотографировал лежащий на свалке гроб и выложил снимок в одном из ростовских пабликов соцсети. Там фотография очень быстро обросла комментариями пользователей с различными мнениями на этот счет.

«Люди елочки выносят, а у нас гробы. Видимо кто-то передумал отправляться на тот свет», «Скорее всего, у кого-то черный юмор зашкалил и это был подарок на Новый год», «Какой у меня был шок сегодня, когда мы пошли выносить сегодня ёлку, а там гроб. На самом деле, история этого гроба печальная!», «Просто передумал помирать», - высказали свое мнение по этому поводу пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU