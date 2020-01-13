В Ростове подростки-экстремали устроили опасные игры в окне десятого этажа
В Ростове подростки устроили экстремальные развлечения на высоте десятого этажа.
Инцидент произошел на улице Еременко в западном микрорайоне донской столицы. Один из подростков решил развлечься со своими приятелями и не придумал ничего лучше, чем свешиваться из окна на десятом этаже, рискуя своей собственной жизнью.
- Ерёменко, 97/29 с 10 этажа высунулся подросток и висел на руках, потом его товарищи затянули обратно и ржали на весь двор. После этого происшествия к ним приезжала полиция. Соседи жалуются, что они уже несколько дней шумят и не дают покоя соседям, - написал автор снимков.
Очевидцы произошедшего сфотографировали экстремальное развлечение подростков. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети. Пользователи были крайне возмущены таким поведением школьников.
- Дети от безделья и вседозволенности уже с катушек съехали. Оштрафовать родителей тысяч на 100 - на всю жизнь запомнится, будут следить за своими детьми, - написали в сети.
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Возможность упасть вниз ребят не пугала.
ИСТОЧНИК KP.RU