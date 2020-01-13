Капитан умер в кабине сухогруза из Таганрога
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели капитана сухогруза «Морозовск», который следовал своим курсом в Таганрогом заливе,сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.
По предварительной информации, 67-летний капитан умер в своей каюте накануне. Погибший мужчина ранее неоднократно жаловался на свое здоровье окружающим.
В настоящее время в Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту скоропостижной смерти капитана теплохода, отметили в Южном следственном управлении на транспорте.
Известно, что сухогрузный теплоход «Морозовск» построен в 1987 году. Грузоподъемность судна составляет около 2100 тонн. Принадлежит одной из ростовских зерновых компаний и занимается перевозкой генеральных и насыпных грузов, в том числе зерна. Сейчас портом приписки судна является Таганрог.
ИСТОЧНИК KP.RU