Капитан умер в кабине сухогруза из Таганрога

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:00:46+03:00

Мужчина часто жаловался на здоровье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели капитана сухогруза «Морозовск», который следовал своим курсом в Таганрогом заливе,сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

По предварительной информации, 67-летний капитан умер в своей каюте накануне. Погибший мужчина ранее неоднократно жаловался на свое здоровье окружающим.

В настоящее время в Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту скоропостижной смерти капитана теплохода, отметили в Южном следственном управлении на транспорте.

Известно, что сухогрузный теплоход «Морозовск» построен в 1987 году. Грузоподъемность судна составляет около 2100 тонн. Принадлежит одной из ростовских зерновых компаний и занимается перевозкой генеральных и насыпных грузов, в том числе зерна. Сейчас портом приписки судна является Таганрог.

ИСТОЧНИК KP.RU