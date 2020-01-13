2020-01-13T12:18:20+03:00
Общество

Экс-капитан ФК "Ростов" вернулся в "Копенгаген"

Футболист выступал в составе исландской команды около трех лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Договор с футболистом "Копенгаген" подписал на полгода. Фото: Twitter ФК"Копенгаген"Договор с футболистом "Копенгаген" подписал на полгода. Фото: Twitter ФК"Копенгаген"
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33-летний исландский футболист Рагнар Сигурдссон вновь играет в ФК «Копенгаген», об этом сообщается в твиттере команды.

Футбольный клуб подписал контракт с 33-летним игроком на полгода. В случае, если «Копенгагену» понравится игра Рагнара, то подписанный договор будет продлен или будет создано более длительное соглашение.

Стоит отметить, что Рагнар Сигурдсон уже выступал за «Копенгаген» в течение трех лет, с 2011 по 2014 год.

33-летний футболист Рагнадар Сигурдссон выступал в составе «желто-синих» почти два года. Руководство "Ростова" подписало с ним контракт в январе 2018 года. Игрок провел 53 матча за донскую команду, а с начала сезона-2019 стал капитаном клуба. Контракт с футболистом был расторгнут в конце декабря прошлого года «Ростов» по обоюдному согласию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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