ФК «Ростов» взял на просмотр защитника «Шинника»

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:39:08+03:00

24-летний футболист ярославского клуба может успешно играть на поле на разных позициях. Фото: shinnik.com

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ФК «Ростов», проводящий сбор в ОАЭ, взял на просмотр центрального защитника «Шинника» из Ярославля Олега Кожемякина, который потенциально может усилить состав «желто-синих» во второй части сезона 2019/20. Об этом сообщает со ссылкой на свой источник «Спорт-Экспресс».

Издание приводит слова заместителя генерального директора «Шинника» Валерий Фролова, который подтвердил интерес ростовчан к Кожемякину.

- Могу сказать, что Кожемякин отправился на сбор «Ростова» на просмотр, заявил он изданию.

Известно, что 24-летний футболист ярославского клуба может успешно играть на поле на разных позициях. Так, большую часть своей карьеры он играл на месте опорного хавбека, однако главный тренер ярославцев Александр Побегалов успешно переквалифицировал его в центрального защитника.

Отметим, что в текущем сезоне ФНЛ игрок провел 24 матча, на его счету один есть забитый гол.

ИСТОЧНИК KP.RU