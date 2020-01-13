На донской трассе семья с ребенком пострадала в ДТП

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:42:23+03:00

Один из автомобилистов не справился с управлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В понедельник, 13 января, произошла авария с участием семьи с маленьким ребенком. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Новочеркасска на Харьковском шоссе.

По предварительной информации, 30-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и врезался во впереди стоящий Chery Tiggo, которым управлял 57-летний водитель.

- Семья из трех человек, которые находились в автомобиле KIA, была доставлена в городскую БСМП. Водитель и его 29-летняя супруга получили легкие травмы, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Стоит отметить, что ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU