2020-01-13T11:42:23+03:00
Общество

На донской трассе семья с ребенком пострадала в ДТП

Первоклассника госпитализировали в БСМП
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Один из автомобилистов не справился с управлениемОдин из автомобилистов не справился с управлениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 13 января, произошла авария с участием семьи с маленьким ребенком. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Новочеркасска на Харьковском шоссе.

По предварительной информации, 30-летний водитель Kia Spectra не справился с управлением и врезался во впереди стоящий Chery Tiggo, которым управлял 57-летний водитель.

- Семья из трех человек, которые находились в автомобиле KIA, была доставлена в городскую БСМП. Водитель и его 29-летняя супруга получили легкие травмы, а ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Стоит отметить, что ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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