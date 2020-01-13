2020-01-13T12:17:21+03:00
Общество

Арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева продлили на два месяца

Дело руководителя засекречено
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Муслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: ГУФСИН России по Ростовской областиМуслима Даххаева назначили начальником областного главка ФСИН в 2018 году. Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил главу областного ГУ ФСИН Муслима Даххаева под стражей еще на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Руководителя задержали на рабочем месте 13 ноября года по подозрению в разглашении государственной тайны и коррупции. Муслима Даххаева подозревают в организации незаконной прослушки, а также нарушении государственной тайны и коррупции. Дело засекречено.

57-летний Муслим Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ведомства указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Сейчас в ГУФСИН России по Ростовской области назначили временно исполняющего обязанности начальника, которым стал полковник внутренней службы Константин Сенокосов. Да задержания Муслима Даххаева он занимал должность первого заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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