Из «Платова» больше не получится улететь прямым рейсом в Красноярск

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:24:10+03:00

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Пассажирам, желающим улететь на самолете из Ростова в Красноярск, теперь придется корректировать свое путешествие с учетом обязательной пересадки. Дело в том, что единственный прямой авиарейс из донской столицы в сибирский краевой центр, действовавший в «Платове» был внезапно отменен.

По информации «Дон-ТР», компания из Татарстана «ЮВТ-Аэро» приняла такое радикальное решение из-за низкого спроса на билеты в этом направлении.

В то же самое время, источник в авиакомпании сообщил телеканалу, что прерванное авиасообщение может быть восстановлено уже в мае 2020 года. Для этого потребуется вмешательство государства, которое выделит субсидии на поддержку убыточного направления.

Отметим, что начиная с февраля текущего года из Ростова откроется прямой рейс в столицу Чехии — Прагу. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. Реализация билетов по новому направлению уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU