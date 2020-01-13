Эльдор Шомуродов принял решение остаться в «Ростове» до конца сезона

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:48:15+03:00

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Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов не собирается покидать донской клуб как минимум до конца текущего сезона российской Премьер-лиги. Об этом сообщил портал Бизнес Online со ссылкой на своего проверенного источника.

По имеющимся данным, форвард поставил перед собой амбициозные цели, которых он хочет достичь вместе с «желто-синими»: футболист намерен помочь ростовчанам попасть в Лигу чемпионов, а также стать лучшим бомбардиром РПЛ. Только после этого игрок сборной Узбекистана намерен уехать в Европу.

Напомним, что талантливым нападающим заинтересовались сразу в нескольких футбольных грандах. Одно из предложений поступило от немецкого «Шальке 04», посулившего ростовскому клубу 15 млн евро за трансфер Эльдора. Тем не менее, официально спортсмен не комментировал ажиотаж вокруг своей персоны.

Напомним, что Шомуродов в 19 матчах текущего сезона РПЛ забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. В гонке бомбардиров он пока занимает 2-е место, уступая всего на один мяч лишь нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

ИСТОЧНИК KP.RU