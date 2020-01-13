2020-01-13T12:51:13+03:00
Общество

Заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ

Всего по новой программе банк провел уже порядка ста сделок
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Более 500 заявок на общую сумму в 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке одобрил ВТБ. Всего по новой программе банк провел уже порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. Известно, что в тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край, Республика Саха и Хабаровский край.

- В период новогодних праздников спрос на программу со стороны наших клиентов только укрепился, и мы довели объем одобренных кредитов до 2 млрд рублей, – отметил руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - Такая востребованность объясняется выгодными условиями – оформление жилищных кредитов в рамках госпрограмм в нашей стране впервые доступно под такой минимальный процент.

Известно, что работу по программе дальневосточной ипотеки ВТБ начал первым из лидеров рынка. Ставка по ней составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет. А максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы*. Заявку на участие можно подать в офисе банка. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

ВАЖНО!

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке - возраст обоих супругов – не старше 35 лет, а также одинокие родители не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком. Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа.

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