2020-01-13T13:39:04+03:00
Общество

«Денег нет у людей, чтобы ходить на концерты»: в мае закроется легендарный ростовский рок-клуб «Подземка»

15-летняя история одного из колоритнейших заведений города подходит к концу
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В свое время клуб пользовался бешеной популярностью. Фото: vk.com/podzemka_clubВ свое время клуб пользовался бешеной популярностью. Фото: vk.com/podzemka_club
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Ростовский рок-клуб «Подземка», по всей видимости, доживает свои последние месяцы. Как рассказал журналу «Кто главный» владелец заведения Игорь Жабинский, концертную площадку изначально планировали закрыть 1 февраля — к этому сроку истекает существующий договор об аренде помещения.

Однако, печальное событие решили отложить до мая 2020 года. Сейчас в афише, размещенной на официальном сайте клуба, днем последнего выступления отмечено на 17 апреля. Что будет с «Подземкой» дальше — вопрос.

- Пока еще поработаем, но не долго. Думаю, как раз к маю успею закончить дела по аренде, - приводит «Кто главный» слова Игоря Жабинского.

При этом владелец клуба убежден, что искать новое место для переезда заведения бессмысленно — по его мнению, главная проблема заключается в том, что посетители перестали интересоваться выступлениями артистов.

Схожей пессимистической позиции придерживается лидер ростовской рок-группы «Церковь Детства» Денис Третьяков, посетовавший на то, что горожанам стало сложнее находить финансы на посещение живых концертов.

- Продлевать аренду Игорь не хочет, концертов почти нет. Не ходит народ. Вы заметили, как на Садовой закрылись магазины? Штук десять стоят под аренду. Рестораны закрываются повсеместно. Денег нет у людей, - цитирует его издание.

Клуб «Подземка» был создан в декабре 2005 года. Заведение практически ежедневно радовало многочисленных посетителей концертами не только местных исполнителей, но и популярных отечественных и зарубежных групп. Тем не менее, со временем количество клиентов стало неуклонно падать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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