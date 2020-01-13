2020-01-13T14:09:34+03:00
Общество

«Дешево не отдам»: за полмиллиона рублей старинную икону продает житель Ростова

Высокую цену он объяснил уникальностью предмета
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Старинную икону, по словам продавца, никогда не реставрировали. Фото: avito.ruСтаринную икону, по словам продавца, никогда не реставрировали. Фото: avito.ru
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Житель Нахичевани на одном из популярных сайтов объявлений выставил на продажу старинную икону. За нее ростовчанин запросил 499 тысяч рублей. Столь «кусачую» цену мужчина объяснил тем, что данный предмет является уникальным произведением искусства. Кроме того, икону не реставрировали.

За три дня интересное объявление на сайте просмотрели 490 человек.

Помимо религиозной реликвии из своей коллекции горожанин продает и другие артефакты — древнюю китайскую монету, стоимостью в 100 тысяч рублей, и расписанные вручную немецкие фолианты, количеством в четыре штуки.

Несмотря на то, что в графе «цена» продавец поставил символический один рубль, в описании товара он оговорился, что хочет получить за раритетные книги намного больше.

- Книги — оригинал. Живая роспись издателя, четыре тома из шести. Цена договорная, но дешево не продам, - прокомментировал он свое предложение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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