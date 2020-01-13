Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:42:17+03:00

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В Ростове-на-Дону СУ СКР по Ростовской области возбуждено головное дело в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Азовский» и оперуполномоченного этого же отделения. Обоих правоохранителей обвиняют в крупной взятке.

Согласно следствию, предприимчивые сотрудники полиции решили помочь «закрыть вопрос» жителю донского региона, у которого были обнаружены наркотические средства. За то, чтобы «отмазать» задержанного от перспективы угодить за решетку, полицейские потребовали себе полмиллиона рублей.

Хитрый маневр не удался - при получении денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Сразу же после совершения преступления фигуранты были уволены из органов полиции.

- Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ( получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере). По ходатайству следователя следственного управления в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили о подробностях уголовного дела в СУ СКР по Ростовской области.

В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU