2020-01-13T14:42:17+03:00
Происшествия

Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления

Они обещали «отмазать» жителя области, пойманного с наркотиками
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Сотрудники полиции решили помочь «закрыть вопрос» жителю донского региона.Сотрудники полиции решили помочь «закрыть вопрос» жителю донского региона.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону СУ СКР по Ростовской области возбуждено головное дело в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Азовский» и оперуполномоченного этого же отделения. Обоих правоохранителей обвиняют в крупной взятке.

Согласно следствию, предприимчивые сотрудники полиции решили помочь «закрыть вопрос» жителю донского региона, у которого были обнаружены наркотические средства. За то, чтобы «отмазать» задержанного от перспективы угодить за решетку, полицейские потребовали себе полмиллиона рублей.

Хитрый маневр не удался - при получении денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Сразу же после совершения преступления фигуранты были уволены из органов полиции.

- Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ( получение должностным лицом взятки, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере). По ходатайству следователя следственного управления в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили о подробностях уголовного дела в СУ СКР по Ростовской области.

В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилиста с наркотиками поймали на трассе в Ростовской области
В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши
В Ростове поймали двух рецидивистов после совершения разбоя
Ростовчанка Анастасия Костенко поностальгировала о студенческих годах
В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов
В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль
В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе
В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»
Плохой сын: молодой ростовчанин после до смерти избил своего отца
Ростовская область покажет потенциал своего АПК в Германии
"Постеснялась показать результат": Певица Татьяна Котова поделилась рецептом цветных вареников
Новая жизнь «Ростова»: в здании старейшего кинотеатра города открылось арт-пространство
Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления
«Дешево не отдам»: за полмиллиона рублей старинную икону продает житель Ростова
«Денег нет у людей, чтобы ходить на концерты»: в мае закроется легендарный ростовский рок-клуб «Подземка»
Заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ
Эльдор Шомуродов принял решение остаться в «Ростове» до конца сезона