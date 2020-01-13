"Постеснялась показать результат": Певица Татьяна Котова поделилась рецептом цветных вареников

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:33:53+03:00

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Знаменитая ростовская певица, экс-солистка группы "ВИА-Гра" 34-летняя Татьяна Котова поделилась интересным рецептом со своими многочисленным подписчиками. Красавица рассказала, как обычные вареники сделать яркими.

Певица поведала о том, что на Старый Новый год ее семья традиционно готовит вареники с картошкой. В начинку члены семьи добавляют сюрприз для гадания о событиях, которые произойдут в течение года. Классический рецепт этого блюда дано уже наскучил ростовчанке, поэтому блондинка решила разнообразить рецепт этого блюда, сделав внешний вид более запоминающимся.

Певица раскрыла секретные ингредиенты. Фото: Instagram Татьяна Котова

Судя по всему, певица без труда может приготовить желтые, розовые, оранжевые, красные и зеленые и даже синие вареники. В качестве красителя певица использует натуральные соки свеклы, шпината, моркови, а также куркуму. В результате в тарелке у красавицы оказывается своеобразная радуга.

Подписчики принялись хвалить кулинарные таланты и находчивость Татьяны Котовой, а вот другие обнаружили, что фотография певицы напоминает снимок известного кулинарного блогера, который был опубликован еще в 2018 году и на ростовчанку обрушились критика: "Постеснялась показать результат?", "Эту фотографию уже где-то видела", "Не верю я в такие кулинарные таланты", "Либо пой, либо готовь" и т.д.

Фото появилось в кулинарном блоге в 2018 году. Фото: Instagram cylinarycalgary

Певица не обратила внимания на попытки злопыхателей задеть ее. Певица не стала вступать в дискуссию.

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ИСТОЧНИК KP.RU