Ростовская область покажет потенциал своего АПК в Германии

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:58:24+03:00

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Во второй половине первого месяца зимы — с 17 по 26 января — в Берлине состоится одно из ключевых и масштабных мероприятий в сфере мирового сельского хозяйства и сельхозпроизводства: международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя-2020» (IGW), которая будет организована уже в 85-й раз.

Площадкой для форума, на который соберутся свыше 1700 экспонентов, около 400 000 посетителей и порядка 80 000 специалистов из более чем 60 стран, станет один из крупнейших выставочных комплексов Германии Messe Berlin.

После пятилетнего перерыва, связанного с санкциями, возложенными на Россию, к участникам выставки вновь присоединится Ростовская область. На этом празднике жизни Донской край не будет отбывать номер скромного статиста — напротив, наш регион продемонстрирует все возможности своего агропромышленного комплекса, высококачественную продукцию ведущих предприятий АПК, а также мощный экспортный и инвестиционный потенциал.

Выездную делегацию возглавит глава Ростовской области Василий Голубев. В состав этой группы войдут представители ведущих предприятий донского АПК. Всего на коллективном стенде площадью 150 кв. метров будут представлены более 150 наименований продукции самых лучших местных производителей.

В их числе можно много известных потребителям торговых марок и брендов - «Азовская кондитерская фабрика», «Юг Руси», «Аютинский хлеб» (ИП Гуковская М.Ю.), «Молодец», «С.Пудовъ» (ООО «Хлебзернопродукт»), «Азовский хлеб», ПКФ «Маяк», «Орловская мельница», «Таганрогская кондитерская фабрика», «Аксайская кондитерская фабрика», «Пищевик», «Астон», «Семикаракорский сыродельный комбинат», «Белый медведь», «Ростовский завод плавленых сыров». Также в этом списке можно встретить винодельческие компании Дона - «ЗеНа» из Багаевского района и «Цимлянские вина».

Креативная экспозиция тоже обещает удивить иностранцев. В ее центре будет земной шар, находящийся в руках человека, символизирующий глобальность и стремление к единению. Арт-объект дополнит арка из двух прозрачных пилонов, наполненных разными зерновыми. Стенд декорируют большим количеством зелени, напоминающей об ответственном отношении к экологии.

Кроме того, в оформлении стенда будут использованы инновационные технологии – 3D-проекции и голограммы. На видеостене размером более 8 кв.м. будут демонстрироваться презентации и видеоролики о развитии агропромышленного комплекса Ростовской области и потенциале региона в производстве продуктов питания, отвечающих мировым стандартам качества.

Для гостей экспозиции, желающих попробовать пищевую продукцию под брендом «Сделано на Дону» на вкус, будет работать дегустационный блок.

Помимо этого, в единой зоне торговли областного павильона будет организована продажа круп, растительного масла, кондитерских, хлебобулочных изделий и плодоовощных консервов производителей региона.

Члены донской делегации примут участие в мероприятиях выставочной и деловой программы, в том числе в многочисленных форумах, презентациях, панельных дискуссиях, семинарах и других встречах специалистов отрасли.

Планируется и ряд деловых встреч с потенциальными заказчиками и инвесторами, а также подписание документов о партнерском сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU