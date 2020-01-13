2020-01-13T17:51:39+03:00
Общество

Плохой сын: молодой ростовчанин после до смерти избил своего отца

Подозреваемый может надолго отправиться в тюрьму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сын нанес отцу более 50 ударовСын нанес отцу более 50 ударовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники правоохранительных органов задержали ростовчанина за жестокое избиение своего отца. Как сообщает региональный следком, подозреваемый неделю скрывался от полицейских.

По предварительной информации, житель донской столицы 3 января был дома у своего 50-летнего отца. Крупная ссора двух мужчин переросла в драку. Ростовчанин нанес отцу более полусотни ударов по телу и голове.

- Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение с многочисленными повреждениями, где спустя неделю скончался, - отметили в ведомстве.

После преступления подозреваемого объявили в федеральный розыск. 26-летнего мужчину удалось задержать. Он полностью признал свою вину.

Ростовчанин находится под стражей. Полицейские завели на ростовчанина уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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