В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:15:04+03:00

В Ростовской области в ДТП пострадала пенсионерка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водитель не потрудился притормозить перед зеброй

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.

Авария случилась в городе Таганроге на улице Москитова в районе дома № 17а. Автоинспекторам удалось выяснить, что 79-летняя старушка шла через дорогу возле железнодорожного вокзала.

А в это время 53-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero не потрудился притормозить перед «зеброй» и сбил пожилую женщину. Ее госпитализировали медики приехавшей на место происшествия скорой помощи.

- По факту ДТП сейчас проходит проверка. Выясняются обстоятельства травмирования жительницы города и степень вины водителя транспортного средства, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На донской трассе семья с ребенком пострадала в ДТП.

Первоклассника госпитализировали в БСМП.

ИСТОЧНИК KP.RU