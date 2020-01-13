2020-01-13T18:15:04+03:00
Происшествия

В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»

Водитель не потрудился притормозить перед зеброй
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области в ДТП пострадала пенсионеркаВ Ростовской области в ДТП пострадала пенсионеркаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.

Авария случилась в городе Таганроге на улице Москитова в районе дома № 17а. Автоинспекторам удалось выяснить, что 79-летняя старушка шла через дорогу возле железнодорожного вокзала.

А в это время 53-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero не потрудился притормозить перед «зеброй» и сбил пожилую женщину. Ее госпитализировали медики приехавшей на место происшествия скорой помощи.

- По факту ДТП сейчас проходит проверка. Выясняются обстоятельства травмирования жительницы города и степень вины водителя транспортного средства, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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