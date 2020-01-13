2020-01-13T18:46:23+03:00
Происшествия

В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе

По факту ДТП проводится проверка
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове насмерть сбили пенсионераВ Ростове насмерть сбили пенсионераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице водитель отечественного автомобиля насмерть сбил пенсионера.

Инцидент произошел утром 12 января на улице Киргизской в районе дома №9. По предварительным данным, 72-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это время по дороге ехал 27-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-11440». Он не успел затормозить перед «зеброй» и сбил пожилого пешехода.

- В результате аварии пожилой мужчина получил травмы, от которых погиб на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Водитель не потрудился притормозить перед зеброй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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