В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе
В донской столице водитель отечественного автомобиля насмерть сбил пенсионера.
Инцидент произошел утром 12 января на улице Киргизской в районе дома №9. По предварительным данным, 72-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В это время по дороге ехал 27-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-11440». Он не успел затормозить перед «зеброй» и сбил пожилого пешехода.
- В результате аварии пожилой мужчина получил травмы, от которых погиб на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU