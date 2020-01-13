2020-01-13T19:28:45+03:00
Происшествия

В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль

Подростки бросились наутек после окриков взрослых
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове подростки разбили припаркованный автомобиль. Фото: "Ростов Главный"В Ростове подростки разбили припаркованный автомобиль. Фото: "Ростов Главный"
Изменить размер текста:

В Ростове подростки разбили припаркованный на улице автомобиль.

Инцидент произошел в микрорайоне Каменка на улице 2-й Пятилетки около 11 часов утра в понедельник. Трое подростков разбили вдребезги стекла и сильно помяли корпус отечественного автомобиля. Полностью разнести машину им помешали очевидцы происшествия.

Они окликнули школьников как раз в тот момент, когда один из них сел на переднее сидение вскрытого автомобиля и выдавил ногами лобовое стекло. После окрика взрослых школьники бросились бежать.

Свидетели произошедшего сфотографировали последствия и выложили снимки в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Школьники, предположительно, из 40-й школы повредили машину: разбили стекла, помяли металл. Хотелось бы, чтобы это увидели их родители, - написал автор поста.

«Ну, увидели родители, что дальше? Какие родители такие и дети. Так что, автор, не волнуйся, совесть их мучить не будет», - ответил на это один из пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подростки-экстремалы устроили опасные игры в окне десятого этажа.

«Оштрафовать родителей на 100 тысяч

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилиста с наркотиками поймали на трассе в Ростовской области
В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши
В Ростове поймали двух рецидивистов после совершения разбоя
Ростовчанка Анастасия Костенко поностальгировала о студенческих годах
В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов
В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль
В Ростове молодой водитель насмерть сбил дедушку на пешеходном переходе
В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил старушку на «зебре»
Плохой сын: молодой ростовчанин после до смерти избил своего отца
Ростовская область покажет потенциал своего АПК в Германии
"Постеснялась показать результат": Певица Татьяна Котова поделилась рецептом цветных вареников
Новая жизнь «Ростова»: в здании старейшего кинотеатра города открылось арт-пространство
Донские полицейские требовали 500 тысяч рублей за сокрытие преступления
«Дешево не отдам»: за полмиллиона рублей старинную икону продает житель Ростова
«Денег нет у людей, чтобы ходить на концерты»: в мае закроется легендарный ростовский рок-клуб «Подземка»
Заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке одобрил ВТБ
Эльдор Шомуродов принял решение остаться в «Ростове» до конца сезона