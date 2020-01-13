В Ростове трое подростков разнесли припаркованный на улице автомобиль

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:28:45+03:00

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В Ростове подростки разбили припаркованный на улице автомобиль.

Инцидент произошел в микрорайоне Каменка на улице 2-й Пятилетки около 11 часов утра в понедельник. Трое подростков разбили вдребезги стекла и сильно помяли корпус отечественного автомобиля. Полностью разнести машину им помешали очевидцы происшествия.

Они окликнули школьников как раз в тот момент, когда один из них сел на переднее сидение вскрытого автомобиля и выдавил ногами лобовое стекло. После окрика взрослых школьники бросились бежать.

Свидетели произошедшего сфотографировали последствия и выложили снимки в одном из ростовских пабликов соцсети.

- Школьники, предположительно, из 40-й школы повредили машину: разбили стекла, помяли металл. Хотелось бы, чтобы это увидели их родители, - написал автор поста.

«Ну, увидели родители, что дальше? Какие родители такие и дети. Так что, автор, не волнуйся, совесть их мучить не будет», - ответил на это один из пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU