В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:55:07+03:00

В Ростове бизнесмен уклонялся от уплаты налогов Фото: "КП" Архив

Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Ростове осудят генерального директора одной из местных компаний. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов.

Генеральный директор компании «Кордон» передал в налоговую поддельную информацию в декларации по налогу на добавленную стоимость. Размер долга при таком раскладе составил десять миллионов рублей.

- После этого возбудили уголовное дело. Теперь его с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Если вину обвиняемого удастся доказать, ему грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове строительную компанию обвиняют в сокрытии 35 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU