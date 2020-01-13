2020-01-13T19:55:07+03:00
Происшествия

В Ростове бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов

Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове бизнесмен уклонялся от уплаты налоговВ Ростове бизнесмен уклонялся от уплаты налоговФото: "КП" Архив
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В Ростове осудят генерального директора одной из местных компаний. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов.

Генеральный директор компании «Кордон» передал в налоговую поддельную информацию в декларации по налогу на добавленную стоимость. Размер долга при таком раскладе составил десять миллионов рублей.

- После этого возбудили уголовное дело. Теперь его с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Если вину обвиняемого удастся доказать, ему грозит до шести лет лишения свободы в колонии.

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Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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