Ростовчанка Анастасия Костенко поностальгировала о студенческих годах

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала о веселой студенческой жизни.

Новый снимок девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. На фото были молоденькая Анастасия со своей лучшей подругой. Под фотографией модель написала пост-посвящение своей подруге и их совместному времяпрепровождению. Костенко рассказала, что у них был совершенно беззаботный период, во время которого с ними происходило множество смешных случаев.

- Я помню наши южные посиделки в кальянной. Помнишь, как в Ростове, когда мы поехали за табаком для кальянной наших друзей, пока мы ждали, в двух метрах от нас прилег бомж? - обратилась Костенко к подруге.

Кроме того, девушка вспомнила реакцию вестибулярного аппарата подруги после катания на заднем сидении автомобиля. По ее словам, подруга была зелено-синего цвета. Кроме того, они вместе несколько раз ездили погулять в Сальск.

После всех этих воспоминаний Костенко поздравила девушку с днем рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская модель Анастасия Костенко умудрилась сломать руку накануне родов.

Дочь Милана постоянно жалела травмированную маму.

ИСТОЧНИК KP.RU