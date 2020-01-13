2020-01-13T21:29:33+03:00
Происшествия

В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши

Маленький грызун сновал по полу между кресел
Иван ТИМОФЕЕВ
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В ростовском аэропорту завелись мышиВ ростовском аэропорту завелись мышиФото: "КП" Архив
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В новом ростовском аэропорту пассажиры заметили бегающую по полу мышь.

Об инциденте рассказали очевидцы в аэропорту «Платов» в одном из местных ростовских пабликов соцсети. Одна из ростовчанок сняла на видео бегающую по полу авиагавани мышь.

Маленький грызун сновал между кресел и очень испугался толпы идущих людей.

- Мыши гуляют по Платову, как по проспекту. Им давно пора завести кота, - сказано в подписи к ролику.

Пользователи в комментариях написали, что аэропорт построили в поле, поэтому здесь много мышей.

«А что вы хотели, аэропорт посреди поля стоит», - высказался один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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