В Ростовском аэропорту завелись пугливые полевые мыши
В новом ростовском аэропорту пассажиры заметили бегающую по полу мышь.
Об инциденте рассказали очевидцы в аэропорту «Платов» в одном из местных ростовских пабликов соцсети. Одна из ростовчанок сняла на видео бегающую по полу авиагавани мышь.
Маленький грызун сновал между кресел и очень испугался толпы идущих людей.
- Мыши гуляют по Платову, как по проспекту. Им давно пора завести кота, - сказано в подписи к ролику.
Пользователи в комментариях написали, что аэропорт построили в поле, поэтому здесь много мышей.
«А что вы хотели, аэропорт посреди поля стоит», - высказался один из комментаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU