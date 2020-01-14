2020-01-14T12:08:07+03:00
Происшествия

В Ростове нарушавший ПДД школьник пострадал под колесами рейсового автобуса

В момент аварии в автобусе находились около 30 пассажиров
Иван ТИМОФЕЕВ
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Школьник попал под колеса автобуса в РостовеШкольник попал под колеса автобуса в РостовеФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В донской столице произошло ДТП с участием рейсового автобуса и школьника.

Авария случилась в понедельник, 13 января, около пяти часов вечера на проспекте Коммунистическом. Водитель автобуса № 96 наехал на подростка, который перебегал дорогу на красный свет светофора. На момент аварии в автобусе находились около 30 пассажиров.

Подростка с различными травмами госпитализировали приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообшили в полиции.

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По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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