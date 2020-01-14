Ростовчан призвали правильно расставаться с новогодними елками

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:05:29+03:00

Как правильно утилизировать елки рассказали ростовчанам в "Чистом городе" Фото: "КП" Архив

Деревья будут перерабатываться в щепу

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В донской столице организовали сбор и переработку новогодних елей и сосен.

Об этом сообщает в пресс-служба регионального оператора «Чистый город».

- Собранные отходы направляются на шредирование. Там их измельчают в щепу, которую можно использовать при благоустройстве территории, - говорится в сообщении.

Ростовчанам категорически запрещают выбрасывать хвойные деревья в мусорные жбаны. Специалисты сообщают, что ели и сосны необходимо оставлять либо в специальных отсеках для крупногабаритных отходов, либо на специализированных площадках. Если таковых нет, то лесные красавицы надо поставить рядом с контейнерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU