В Таганроге водитель иномарки сбил дончанина

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:04:27+03:00

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Во вторник, 14 января, на улице Транспортной водитель иномарки наехал на 18-летнего парня. Авария произошла минувшей ночью около 00:30, сообщили в областном УГИБДД.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в районе дома №48/9. Он делал это в неустановленном месте, где не было регулируемого перехода. На мужчину наехал автомобиль Honda Civic, которым управлял 20-летний водитель.

- Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали в больницу, – отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU