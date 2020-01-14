В Таганроге водитель иномарки сбил дончанина
Во вторник, 14 января, на улице Транспортной водитель иномарки наехал на 18-летнего парня. Авария произошла минувшей ночью около 00:30, сообщили в областном УГИБДД.
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в районе дома №48/9. Он делал это в неустановленном месте, где не было регулируемого перехода. На мужчину наехал автомобиль Honda Civic, которым управлял 20-летний водитель.
- Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали в больницу, – отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU