Дончанка зарезала своего пожилого любовника во время предпраздничного застолья

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:41:23+03:00

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Жительница Ростовской области зарезала своего престарелого любовника.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел еще 5 января. 68-летний мужчина праздновал предстоящее Рождество вместе со своей 45-летней сожительницей. Когда пара уже изрядно перебрала с алкоголем, между ними произошла ссора, в результате которой женщина схватила кухонный нож и вспорола им живот своему сожителю.

Когда злоумышленница пришла в себя и поняла, что натворила, она незамедлительно вызвала скорую помощь. Приехавшие медики доставили потерпевшего в одну из местных больниц, но, вопреки стараниям медиков, спасти мужчину не удалось.

- Стражи порядка задержали злоумышленницу, сейчас она находится под стражей. В отношении женины возбуждено уголовное дело по статье №111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU