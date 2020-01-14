2020-01-14T18:41:23+03:00
Происшествия

Дончанка зарезала своего пожилого любовника во время предпраздничного застолья

Медикам не удалось спасти потерпевшего
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области женщина зарезала своего сожителяВ Ростовской области женщина зарезала своего сожителяФото: "КП" Архив
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Жительница Ростовской области зарезала своего престарелого любовника.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел еще 5 января. 68-летний мужчина праздновал предстоящее Рождество вместе со своей 45-летней сожительницей. Когда пара уже изрядно перебрала с алкоголем, между ними произошла ссора, в результате которой женщина схватила кухонный нож и вспорола им живот своему сожителю.

Когда злоумышленница пришла в себя и поняла, что натворила, она незамедлительно вызвала скорую помощь. Приехавшие медики доставили потерпевшего в одну из местных больниц, но, вопреки стараниям медиков, спасти мужчину не удалось.

- Стражи порядка задержали злоумышленницу, сейчас она находится под стражей. В отношении женины возбуждено уголовное дело по статье №111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Правоохранители выяснили, что женщина уже была судима за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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