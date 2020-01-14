Эффектная блондинка из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь

14 Янв. 2020 2020-01-14T22:19:03+03:00

Ростовчанка Виктория Лопырева предстала перед поклонниками в новом имидже. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

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Ростовчанка Виктория Лопырева предстала перед подписчиками в новом имидже.

Девушка отмечала Старый Новый год в компании своих близких друзей. Все ели вареники и хвастались попавшимися сюрпризами. Молодежь решила сделать вечеринку тематической и Виктория примерила на себя образ роковой женщины.

Девушка нарядила обтягивающее ее бесподобную (даже после родов) фигуру красное платье. А затем модель решила и вовсе шокировать поклонников. К платью прибавилась несвойственная ей прическа – Лопырева стала брюнеткой и отрезала челку. Но вскоре этот миф был развенчан – на девушке был парик и она по-прежнему остается эффектной блондинкой.

- Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать... – написала под снимками Виктория Лопырева.

Подписчики виктории в комментариях даже открыли спор на тему - идет ли модели новый образ. Некоторые уверяли, что такая кардинальная смена имиджа пошла бы Виктории, а другие категорично заявили, что Лопыревой такой образ не к лицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU