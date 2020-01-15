2020-01-15T10:53:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автомобилистам запретят остановку на Социалистической

Изменения продлятся до конца июня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Изменения связаны с реконструкцией зданияИзменения связаны с реконструкцией зданияФото: Алексей ФОКИН
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В донской столице автомобилистам запретят остановку на Социалистической. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города, изменения коснутся участка в районе дома № 134а.

По предварительным данным, ограничения введут возле одного из жилых домов, где пройдут работы по реконструкции здания.

- В связи с производством работ с 15 января по 30 июня по указанному адресу будет ограничена парковка, - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на некоторых участках в центре города ограничат движение транспорта на полгода. Схема движения транспорта изменится и на улице 14-я Линия, 53-55. Водители не смогут проехать по улице Варфоломеева от переулка Доломановского до Варфоломеева, 137, а также по левой полосе движения и Доломановском, 82, с правой стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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