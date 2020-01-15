2020-01-15T10:42:35+03:00
Общество

В составе ГК «Ростов-Дон» будет играть чемпионка мира и Европы из Франции Грас Заади

Спортсменка будет выступать за клуб в новом сезоне
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спортсменка дважды становилась лучшей разыгрывающей чемпионата Франции. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"Спортсменка дважды становилась лучшей разыгрывающей чемпионата Франции. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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Состав гандбольного куба "Ростов-Дон" пополнится 26-летней спортсменкой из Франции Грас Заади. Как сообщила пресс-служба клуба, гандболистка должна завершить сезон в клубе "Мец".

Спортсменка выступала за молодежные команды «Вильпент», «Исси Пари», с 2013 года играла в сборной Франции, а после перешла в «Мец». В этом клубе она будет выступать до конца текущего сезона.

Грас Заади сыграла уже 92 матча и забросила 114 голов. В составе национальной команды спортсменка становилась серебряным призером Олимпиады в 2016 годы, чемпионкой мира в 2017 году и чемпионкой Европы в 2018 году.

Спортсменка в составе «Мец» семь раз выигрывала Чемпионат Франции, четыре раза становилась обладателем Кубка Франции, два раза становилась обладателем Кубка французской лиги. Гандболистка становилась лучшей разыгрывающей чемпионата мира 2017 года и лучшей разыгрывающей чемпионата Франции 2018 и 2019 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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