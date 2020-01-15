Валерий Карпин продолжит работу в ФК "Ростов"
Главный тренер ФК «Ростов» 50-летний Валерий Карпин останется на своем посту, сообщил президент ФК «Ростов» Арташес Аратюнянц.
Руководство главного донского клуба планирует продлить контракт с наставником желто-синих, который в текущем сезоне смог вывести команду на третье место в РПЛ, уступив питерскому "Зениту" и "Краснодару".
- Валерий Карпин - главный тренер „Ростова“ надолго. Об остальном мы объявим позже, - сказал президент ФК «Ростов» Арташес Аратюнянц в интервью сайту «Матч ТВ».
Нынешний главный тренер "Ростова" занимает пост с декабря 2017 года. Под его руководством изменился состав и стратегия игры футболистов. Валерий Карпин сменил на посту тренера Леонида Кучука. В минувшем сезоне желто-синие долгое время находились вверху турнирной таблицы чемпионата и претендовали на еврокубковую зону, но после зимней паузы "Ростов" покинули несколько футболистов и клуб оказался лишь на девятом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU