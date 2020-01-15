Валерий Карпин продолжит работу в ФК "Ростов"

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:13:49+03:00

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Главный тренер ФК «Ростов» 50-летний Валерий Карпин останется на своем посту, сообщил президент ФК «Ростов» Арташес Аратюнянц.

Руководство главного донского клуба планирует продлить контракт с наставником желто-синих, который в текущем сезоне смог вывести команду на третье место в РПЛ, уступив питерскому "Зениту" и "Краснодару".

- Валерий Карпин - главный тренер „Ростова“ надолго. Об остальном мы объявим позже, - сказал президент ФК «Ростов» Арташес Аратюнянц в интервью сайту «Матч ТВ».

Нынешний главный тренер "Ростова" занимает пост с декабря 2017 года. Под его руководством изменился состав и стратегия игры футболистов. Валерий Карпин сменил на посту тренера Леонида Кучука. В минувшем сезоне желто-синие долгое время находились вверху турнирной таблицы чемпионата и претендовали на еврокубковую зону, но после зимней паузы "Ростов" покинули несколько футболистов и клуб оказался лишь на девятом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU