В Ростовской области мужчина пострадал в аварии

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:19:46+03:00

Один из автомобилистов не рассчитал скорость движения

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В среду, 15 января, в донском регионе один человек пострадал в ДТП в Неклиновском районе. Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, авария произошла на 4-м км автодороги Таганрог – село Покровское.

По предварительным данным, во время движения по дороге 42-летний водитель Hyundai Accent выбрал опасную скорость движения. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и на скорости столкнулся с ВАЗ-21150.

- 30-летний мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.

Сотрудники УГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU