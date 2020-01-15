2020-01-15T16:57:20+03:00
Общество

Коммуналищики сливают речной ил возле жилых домов в Ростове-на-Дону

Водители грузовиков выливают черное месиво прямо на дорогу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Из-за ила по дороге невозможно проехать. Фото: bloknot-rostov.ruИз-за ила по дороге невозможно проехать. Фото: bloknot-rostov.ru
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Жители Северного жилого массива донской столицы СНТ «Полиграфист» пожаловались на водителей грузовиков, которые выливают на дороги черный речной ил.

— Сегодня началась расчистка русла реки Темерник недалеко от нашего СНТ. Видимо, ил из реки решили вывалить так — прямо на улицы. А это два основных въезда в наш поселок, — рассказала жительница СНТ «Полиграфист» Марина "Блокноту Ростов".

В беседе с председателем СНТ Ольгой Владиславской выяснилось, что о ситуации известно, но никакого решения поданному вопросу пока не принято.

Известно, что на очистку русла реки Темерник в 2019–2020 года областное правительство выделило почти 392 млн рублей. Аукцион состоялся. Подрядчик за 294,7 млн рублей согласился выполнить работы. Первый этап очистки должен был закончиться в прошлом году, а в 2020 исполнитель должен был закрепить дно и откосы реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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