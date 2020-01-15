2020-01-15T19:29:53+03:00
Происшествия

В Ростове собаки разодрали иномарку в попытке достать кошку

Снимки опубликовал очевидец произошедшего
Иван ТИМОФЕЕВ
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Собаки поцарапали иномарку в Ростове из-за кошки. Фото: "Ростов Главный"Собаки поцарапали иномарку в Ростове из-за кошки. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове-на-Дону собаки из-за кошки разодрали дорогую иномарку.

Инцидент произошел в ночь 14 на 15 января в микрорайоне Александровка. Три дворовые собаки загнали на крышу припаркованного автомобиля Mercedes кошку, и пытаясь ее достать, расцарапали транспорт. Они так старательно перебирали когтистыми лапами, что оставили глубочайшие царапины на железе машины. О произошедшем рассказали очевидцы соцсети.

- Животные расцарапали весь автомобиль. Ни одного целого элемента не осталось, - написал автор публикации.

Он сфотографировал происходящее из окна. На снимках он показал сидящую на крыше машины кошку. Пользователи в комментариях написали, что им искренне жалко владельца автомобиля.

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Видео ЧП появилось в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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