В Ростове собаки разодрали иномарку в попытке достать кошку
В Ростове-на-Дону собаки из-за кошки разодрали дорогую иномарку.
Инцидент произошел в ночь 14 на 15 января в микрорайоне Александровка. Три дворовые собаки загнали на крышу припаркованного автомобиля Mercedes кошку, и пытаясь ее достать, расцарапали транспорт. Они так старательно перебирали когтистыми лапами, что оставили глубочайшие царапины на железе машины. О произошедшем рассказали очевидцы соцсети.
- Животные расцарапали весь автомобиль. Ни одного целого элемента не осталось, - написал автор публикации.
Он сфотографировал происходящее из окна. На снимках он показал сидящую на крыше машины кошку. Пользователи в комментариях написали, что им искренне жалко владельца автомобиля.
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Видео ЧП появилось в Интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU