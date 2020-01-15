В одном из ростовских автобусов из-за антисанитарии вырос гриб
В одном из ростовских автобусов пассажиры заметили мирно растущий у двери гриб.
Удивительная находка обнаружилась в общественном транспорте, следующем по маршруту №98. Приготовившись к выходу, один из пассажиров рефлекторно опустил взгляд вниз и заметил то, чего совсем не ожидал. Под сидением около двери выхода мирно рос гриб.
Пассажир не смог стерпеть такой антисанитарии и решил пристыдить водителя публично, сняв гриб на видео и выложив запись в одном из ростовских пабликов соцсети.
- В автобусе 98 маршрута у дверей вырос гриб. Чудеса, - написал горожанин в одном из ростовских пабликов соцсети.
Жители донской столицы эмоционально отреагировали на произошедшее.
«Вешенка. Автобус - трухлявый пень», «Сколько лет не моют в маршрутках, аж грибами поросли», «Мы не идем к природе, она идёт к нам», «Это финал. Отказываюсь от ростовских маршруток навсегда», - прокомментировали ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU