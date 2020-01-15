2020-01-15T20:27:27+03:00
Общество

В донской столице обновят посвященный ликвидатором чернобыльской катастрофы мемориал

В настоящее время ведется обсуждение мест для установки флагштоков
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове обновят Чернобыльский мемориал. Фото: Администрация РостоваВ Ростове обновят Чернобыльский мемориал. Фото: Администрация Ростова
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В Ростове запланировали обновить Чернобыльский мемориал.

Напомним, что мемориал расположен в Первомайском районе города. Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» приняла решение внести в него некоторые обновления. Сейчас обсуждаются места установки флагштоков и памятной доски о героическом поступке ростовчан-чернобыльцев, которые отдали свои жизни при аварии. Возможно, облицовка мемориала будет заменена гранитной плиткой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мемориал посвящен ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, куда от Ростовской области через военкоматы призвали более 24 тысяч молодых людей.

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Об этом свидетельствуют снимки в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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