В донской столице обновят посвященный ликвидатором чернобыльской катастрофы мемориал
В Ростове запланировали обновить Чернобыльский мемориал.
Напомним, что мемориал расположен в Первомайском районе города. Ростовская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» приняла решение внести в него некоторые обновления. Сейчас обсуждаются места установки флагштоков и памятной доски о героическом поступке ростовчан-чернобыльцев, которые отдали свои жизни при аварии. Возможно, облицовка мемориала будет заменена гранитной плиткой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Мемориал посвящен ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, куда от Ростовской области через военкоматы призвали более 24 тысяч молодых людей.
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Об этом свидетельствуют снимки в социальной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU