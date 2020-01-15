Жительница Украины хотела вылететь из ростовского аэропорта с 670 тысячами рублей без декларации

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:19:21+03:00

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В ростовском аэропорту задержали женщину с крупной незадекларированной суммой денег.

Уроженка Украины проходила таможенный контроль на международный рейс Ростов-на-Дону - Стамбул в аэропорту «Платов». Когда она шла по «зеленому» коридору у нее обнаружили крупную сумму денег в размере 20 625 долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро. Стоит отметить, что пассажирскую таможенную декларацию женщина не подавала.

Напомним, что, согласно законодательству, при единовременном ввозе/вывозе наличных, превышающих 10 тысяч долларов США, деньги или дорожные чеки необходимо задекларировать в письменной форме.

- В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу ЦБР) за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила более 670 000 рублей, - сообщила официальный представитель Ростовской таможни Анна Помазкова.

В отношении женщины было возбуждено административное дело.

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В региональном Минтрансе надеются, что к 2024 году пассажиропоток ростовского международного аэропорта достигнет 5 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU