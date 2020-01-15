2020-01-15T22:00:23+03:00
Общество

В одном из ростовских дворов в середине января зацвели подснежники

В этом году подснежники показались аномально рано
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове в середине января зацвели подснежники. Фото: "Ростов Главный"В Ростове в середине января зацвели подснежники. Фото: "Ростов Главный"
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Благодаря теплой ростовской погоде в одном из дворов западного микрорайона уже расцвели подснежники.

Это были первые в 2020 году подснежники. Когда замечаешь такое, то детская сказка «12 месяцев» уже не кажется вымыслом. Похоже, что где-то действительно есть костер, за которым пируют братья-месяцы и какая-нибудь королева на днях запросила корзину подснежников.

Ведь стоит отметить, что предвещающие весну цветы в этом году распустились аномально рано. По словам специалистов, первые подснежники пробиваются только в середине февраля.

- В середине января запахло весной. Первые подснежники взошли в одном из дворов на улице Жданова в микрорайоне Левенцовский, - поделился один из очевидцев в городском паблике «Ростов Главный».

Жаль только, что цветы рискуют погибнуть - синоптики предсказали похолодание и выпадение долгожданного снега.

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«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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